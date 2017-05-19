Чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Владимир Дударенко скончался на 72-м году жизни

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Владимир Дударенко скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Дударенко был известен своими выступлениями за ЦСКА. В 1970 году в составе армейской команды он стал чемпионом СССР. В "золотом матче" против московского "Динамо" (4:3) Дударенко открыл счет.
Дударенко играл за ЦСКА с 1967 по 1974 год. В составе команды он провел 215 матчей и забил 31 гол. В 1971 году он провел два матча за сборную СССР против сборных Сальвадора и Мексики.