Смирнов: Исинбаева останется в наблюдательном совете РУСАДА

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева останется в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после ухода с поста председателя органа. Об этом ТАСС заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

"В свое время Елена стала председателем наблюдательного совета путем демократических выборов, - сказал Смирнов. - Однако WADA после выборов сочло, что Исинбаева не является независимой, поскольку входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и работает в других организациях. По мнению WADA, это стало препятствием к тому, чтобы она возглавляла наблюдательный совет. Кстати, по некоторым другим членам наблюдательного совета у WADA тоже были вопросы, мы их учли, но на этом внимание WADA не было сосредоточено".

Смирнов также отметил, что сама Исинбаева с пониманием отнеслась к произошедшему.

"Лена с пониманием отнеслась к этому делу, с ее стороны ошибок или вины нет, - отметил собеседник агентства. - Она ни в коем случае не понесет моральные издержки, она также очень востребованный человек. Этой же точки зрения придерживается руководство наших спортивных организаций. Лена работает в Международном олимпийском комитете, у которого есть претензии и к руководителю WADA в том плане, что, по их мнению, это в будущем должен быть не член МОК".

"Комплекс вопросов, которые не были изложены в требованиях, вошли в противоречие, но переговорный процесс подразумевает поиск общей точки зрения, а не конфронтации. Наша сторона идет навстречу, а Лена это поддерживает, она останется в наблюдательном совете и продолжит работать", - добавил Смирнов.

В Монреале в ночь на пятницу состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового (WADA), в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что Исинбаева покинет свой пост до 31 мая.