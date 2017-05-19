Третьяк: канадские хоккеисты не являются непобедимыми

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Канады на нынешнем чемпионате мира по хоккею не является непобедимой командой. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Полуфинальный матч чемпионата мира между командами России и Канады в Кельне пройдет 20 мая. Начало в 16:15 мск.

"У канадцев хорошая команда, у нас тоже. Матч Россия - Канада всегда вызывает бурный интерес. Непобедимых команд нет, даже "Красная машина" (неофициальное название сборной СССР - прим. ТАСС) проигрывала много раз", - сказал Третьяк.

Сборная Канада на нынешнем турнире потерпела одно поражение - от швейцарцев (2:3 ОТ). Россияне также проиграли на турнире однажды - команде США (3:5).