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Третьяк: канадские хоккеисты не являются непобедимыми

Спорт
19 мая, 12:12 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Полуфинальный матч чемпионата мира между командами России и Канады в Кельне пройдет 20 мая

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Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Станислав Красильников/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Канады на нынешнем чемпионате мира по хоккею не является непобедимой командой. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Полуфинальный матч чемпионата мира между командами России и Канады в Кельне пройдет 20 мая. Начало в 16:15 мск.

"У канадцев хорошая команда, у нас тоже. Матч Россия - Канада всегда вызывает бурный интерес. Непобедимых команд нет, даже "Красная машина" (неофициальное название сборной СССР - прим. ТАСС) проигрывала много раз", - сказал Третьяк.

Сборная Канада на нынешнем турнире потерпела одно поражение - от швейцарцев (2:3 ОТ). Россияне также проиграли на турнире однажды - команде США (3:5).

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