Смирнов: WADA поменяло мнение о докладе Макларена без внешнего давления

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало недостаточность доказательств в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена без внешнего давления. Об этом ТАСС заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

В Монреале в ночь на пятницу прошел совет учредителей Всемирного антидопингового (WADA). Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в ходе заседания признал, что в некоторых случаях, упомянутых в докладе, Макларен не имел достаточного количества доказательств. Также был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Я считаю это результатом переговоров, - сказал Смирнов. - Сначала были требования безоговорочно признать (доклад) от "а" до "я". Когда мы вели переговоры с Маклареном еще в октябре, то обратили внимание на это. Я почти три часа с ним беседовал и сказал, что абсолютно неправомочно упрекать нас в том, что у нас есть государственная система (поддержки допинга), и духу нашей страны это совершенно не соответствует, мы не можем сравнивать с отдельными прецедентами в нашей истории".

Смирнов также отметил, что сам Макларен признал отсутствие в России государственной системы поддержки допинга.

"Я с 1970 года вхожу в коллегии государственных спортивных органов и никогда, свидетельствую, не подписал ни одной бумаги и не присутствовал при принятии каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о вмешательстве государственных органов в эти вопросы, - сказал собеседник агентства. - Макларен это воспринял и согласился. В конце концов они сами пришли к этому выводу, не хочу сказать, что это произошло под нашим воздействием. Об этом говорили многие деятели, представители Международного олимпийского комитета, в частности один из руководителей администрации и независимые юристы".

В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления РУСАДА, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что Исинбаева покинет свой пост до 31 мая.