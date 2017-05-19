Футболист "Рубина" Цакташ дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника "Рубина" Мийо Цакташа на два матча за нарушение на защитнике ЦСКА Василии Березуцком в матче чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В среду "Рубин" на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:2. На 49-й минуте встречи Цакташ получил прямую красную карточку за фол на Березуцком. В результате защитник не смог продолжить игру и был заменен на Георгия Щенникова.

"За грубую игру дисквалификация на два матча с учетом автоматической", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось в пятницу в Доме футбола в Москве.