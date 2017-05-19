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КДК РФС условно дисквалифицировал на один матч тренера "Спартака" Карреру

Спорт
19 мая, 12:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Также тренер оштрафован на 30 тысяч рублей за неоднократные выходы за пределы технической зоны во время матчей чемпионата России

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру на один матч условно и оштрафовал на 30 тысяч рублей за неоднократные выходы за пределы технической зоны во время матчей чемпионата России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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В среду в матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Терек" со счетом 3:0. После игры состоялась церемония вручения красно-белым кубка чемпионов страны.

"Болельщики футбольного клуба "Спартак" использовали и бросали пиротехнику, после чего игра была приостановлена на полторы минуты, - штраф 400 тысяч рублей, а также скандировали ненормативную лексику - штраф 100 тысяч рублей. Вопрос о том, что Карреру на 16-й минуте вынесли на поле, мы не рассматривали, но на 62-й и 88-й минутах тренер покидал пределы технической зоны - это пятое нарушение. Штраф Каррере 30 тысяч рублей и дисквалификация на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона", - сказал Григорьянц.

Также КДК РФС оштрафовал санкт-петербургский "Зенит" на 150 тысяч рублей по итогам матча с "Краснодаром" (1:0). "По матчу "Оренбург" - "Уфа" (1:1): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику - штраф 40 тысяч рублей. По матчу "Зенит" - "Краснодар": фанаты хозяев использовали пиротехнику - штраф 90 тысяч, и скандировали ненормативную лексику - штраф 60 тысяч. "Томь" - "Крылья Советов": у "Крыльев Советов" отсутствовал сотрудник клуба по работе с болельщиками на предматчевом совещании - штраф 50 тысяч", - рассказал глава комитета.

Заседание КДК РФС состоялось в пятницу в Доме футбола в Москве.

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