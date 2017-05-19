Венгрия проведет ЧМ по хоккею в первом дивизионе в группе А

Тренер "Зенита" Луческу извинился за свое поведение после матча с "Краснодаром"Спорт 19 мая, 14:16
"РЖД Логистика" в I квартале увеличила объем обработанных грузов на 2% - до 15 млн тоннТранспорт 19 мая, 14:09
Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздухаСоциальная ответственность 19 мая, 14:07
У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселенияОбщество 19 мая, 14:06
Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в TwitterМеждународная панорама 19 мая, 14:04
Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в МосквеКультура 19 мая, 14:00
На Украине чиновников обязали сменить российские электронные адреса на украинскиеМеждународная панорама 19 мая, 13:56
Совет при Минобрнауки обеспокоен финансированием гуманитарных проектов РФФИНаука 19 мая, 13:55
Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризмСибирь 19 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Венгрия получила право проведения чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе А в 2018 году. Об этом стало известно на конгрессе Международной федерации хоккея в немецком Кельне.
Согласно регламенту, победитель группы А и команда, занявшая второе место, выходят в высший дивизион турнира. В текущем году турнир проходил в Киеве, в элиту чемпионата мира пробились команды Австрии и Южной Кореи. В следующем году в группе А сыграют команды Италии и Словении, которые заняли последнее место в своих группах на предварительном этапе чемпионата мира в Кельне и Париже.
Турнир первого дивизиона в группе В проведет Литва.