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Венгрия проведет ЧМ по хоккею в первом дивизионе в группе А

Спорт
19 мая, 12:48 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Турнир первого дивизиона в группе В проведет Литва

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Венгрия получила право проведения чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе А в 2018 году. Об этом стало известно на конгрессе Международной федерации хоккея в немецком Кельне.

Согласно регламенту, победитель группы А и команда, занявшая второе место, выходят в высший дивизион турнира. В текущем году турнир проходил в Киеве, в элиту чемпионата мира пробились команды Австрии и Южной Кореи. В следующем году в группе А сыграют команды Италии и Словении, которые заняли последнее место в своих группах на предварительном этапе чемпионата мира в Кельне и Париже.

Турнир первого дивизиона в группе В проведет Литва.

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