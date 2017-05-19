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Исполком МОК на заседании 9 июня обсудит вопрос одновременного выбора городов ОИ-2024/2028

Спорт
19 мая, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Ранее была создана рабочая группа по вопросам реформирования процесса одновременного выбора городов - организаторов Игр

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании 9 июня в Лозанне обсудит вопрос одновременного выбора мест проведения Олимпиады 2024 и 2028 годов. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Ранее была создана рабочая группа по вопросам реформирования процесса одновременного выбора городов - организаторов Олимпиад, в обязанности которой также входит вопрос определения хозяев Игр 2024 и 2028 годов. Группа представит свой отчет после докладов представителей Парижа и Лос-Анджелеса, которые претендуют на Олимпиаду-2024, в Лозанне 11 и 12 июля.

Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

Ранее стало известно, что Париж будет претендовать только на проведение Олимпиады-2024. В этой связи Лос-Анджелесу, по информации СМИ, было предложено на безальтернативной основе принять участие в выборах столицы ОИ-2028, но представители американской заявки отказались от этого.

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