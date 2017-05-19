"Арсенал" привлечет сотрудников ЧОП для обеспечения безопасности на матче со "Спартаком"

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МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Арсенал" привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по безопасности клуба Виталий Родионов.
"На матче против "Спартака" наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров- распорядителей, стюардов. Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками "Спартака", они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе", - сказал Родионов.
Матч 30-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком" пройдет 21 мая в Туле на стадионе "Арсенал". Начало встречи - 15:00 мск.