"Арсенал" привлечет сотрудников ЧОП для обеспечения безопасности на матче со "Спартаком"

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Арсенал" привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче 30-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по безопасности клуба Виталий Родионов.

"На матче против "Спартака" наш клуб привлечет сотрудников ЧОП, увеличит количество контролеров- распорядителей, стюардов. Плюс свою работу вне чаши стадиона будут выполнять правоохранительные органы. Мы пообщались с болельщиками "Спартака", они сказали нам, что прорыв на поле после финального свистка не планируется. Мы с нетерпением ждем этого матча и сделаем все возможное для комфортного пребывания гостей в нашем городе", - сказал Родионов.

Матч 30-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком" пройдет 21 мая в Туле на стадионе "Арсенал". Начало встречи - 15:00 мск.