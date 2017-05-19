Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туркан: БК "Фенербахче" в Европе сильнее всех, но в "Финале четырех" может победить каждый

Спорт
19 мая, 13:44 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам известного в прошлом баскетболиста, если в финале сыграют "Фенербахче" и ЦСКА, то его сердце будет разрываться

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мирсад Туркан

Мирсад Туркан

© EPA PHOTO/EPA/GEORGI LICOVSKI, архив

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турецкий "Фенербахче" является сильнейшим клубом баскетбольной Евролиги, однако "Финал четырех" краткосрочен, в нем может победить каждый из его участников. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард ЦСКА, "Фенербахче" и сборной Турции Мирсад Туркан.

Смотрите также
Теодорас Папалукас

Папалукас: БК ЦСКА является фаворитом в полуфинальном матче Евролиги с "Олимпиакосом"

ЦСКА в полуфинале Евролиги сыграет с греческим "Олимпиакосом". Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре сразятся "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

"Я очень рад увидеть ребят из ЦСКА здесь. Это моя вторая любимая команда, которая была мне семьей. Накануне мы очень тепло пообщались с президентом клуба Андреем Ватутиным, вспомнили былые годы. Безусловно, в сегодняшнем полуфинале (с "Олимпиакосом") я буду болеть за ЦСКА", - сказал Туркан, выступавший за ЦСКА в сезонах 2001/02 и 2003/04 гг.

"Но фаворитом "Финала четырех" все же считаю "Фенербахче". И если в финале сыграют "Фенербахче" и ЦСКА, то мое сердце будет разрываться, но поддерживать я буду "Фенербахче", который люблю с детских лет", - отметил собеседник ТАСС.

"Вообще, делать здесь прогнозы - это пустое занятие. Потому что это мини-турнир, где каждый может обыграть каждого. И уже не раз за последние годы успеха добивались команды, которые фаворитами перед "Финалом четырех" не являлись", - сказал Туркан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама