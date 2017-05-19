Туркан: БК "Фенербахче" в Европе сильнее всех, но в "Финале четырех" может победить каждый

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турецкий "Фенербахче" является сильнейшим клубом баскетбольной Евролиги, однако "Финал четырех" краткосрочен, в нем может победить каждый из его участников. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард ЦСКА, "Фенербахче" и сборной Турции Мирсад Туркан.

ЦСКА в полуфинале Евролиги сыграет с греческим "Олимпиакосом". Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре сразятся "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

"Я очень рад увидеть ребят из ЦСКА здесь. Это моя вторая любимая команда, которая была мне семьей. Накануне мы очень тепло пообщались с президентом клуба Андреем Ватутиным, вспомнили былые годы. Безусловно, в сегодняшнем полуфинале (с "Олимпиакосом") я буду болеть за ЦСКА", - сказал Туркан, выступавший за ЦСКА в сезонах 2001/02 и 2003/04 гг.

"Но фаворитом "Финала четырех" все же считаю "Фенербахче". И если в финале сыграют "Фенербахче" и ЦСКА, то мое сердце будет разрываться, но поддерживать я буду "Фенербахче", который люблю с детских лет", - отметил собеседник ТАСС.

"Вообще, делать здесь прогнозы - это пустое занятие. Потому что это мини-турнир, где каждый может обыграть каждого. И уже не раз за последние годы успеха добивались команды, которые фаворитами перед "Финалом четырех" не являлись", - сказал Туркан.