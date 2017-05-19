Туркан: БК "Фенербахче" в Европе сильнее всех, но в "Финале четырех" может победить каждый

Тренер "Зенита" Луческу извинился за свое поведение после матча с "Краснодаром"Спорт 19 мая, 14:16
"РЖД Логистика" в I квартале увеличила объем обработанных грузов на 2% - до 15 млн тоннТранспорт 19 мая, 14:09
Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздухаСоциальная ответственность 19 мая, 14:07
У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселенияОбщество 19 мая, 14:06
Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в TwitterМеждународная панорама 19 мая, 14:04
Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в МосквеКультура 19 мая, 14:00
На Украине чиновников обязали сменить российские электронные адреса на украинскиеМеждународная панорама 19 мая, 13:56
Совет при Минобрнауки обеспокоен финансированием гуманитарных проектов РФФИНаука 19 мая, 13:55
Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризмСибирь 19 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турецкий "Фенербахче" является сильнейшим клубом баскетбольной Евролиги, однако "Финал четырех" краткосрочен, в нем может победить каждый из его участников. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард ЦСКА, "Фенербахче" и сборной Турции Мирсад Туркан.
ЦСКА в полуфинале Евролиги сыграет с греческим "Олимпиакосом". Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре сразятся "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.
"Я очень рад увидеть ребят из ЦСКА здесь. Это моя вторая любимая команда, которая была мне семьей. Накануне мы очень тепло пообщались с президентом клуба Андреем Ватутиным, вспомнили былые годы. Безусловно, в сегодняшнем полуфинале (с "Олимпиакосом") я буду болеть за ЦСКА", - сказал Туркан, выступавший за ЦСКА в сезонах 2001/02 и 2003/04 гг.
"Но фаворитом "Финала четырех" все же считаю "Фенербахче". И если в финале сыграют "Фенербахче" и ЦСКА, то мое сердце будет разрываться, но поддерживать я буду "Фенербахче", который люблю с детских лет", - отметил собеседник ТАСС.
"Вообще, делать здесь прогнозы - это пустое занятие. Потому что это мини-турнир, где каждый может обыграть каждого. И уже не раз за последние годы успеха добивались команды, которые фаворитами перед "Финалом четырех" не являлись", - сказал Туркан.