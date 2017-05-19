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Замороженный с 2008 года Центр самбо и дзюдо в Адыгее достроят меценаты

Спорт
19 мая, 14:00 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Строительно-монтажные работы планируется начать в течение двух недель

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МАЙКОП, 19 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Газодобывающая компания "Южгазэнерджи" завершит в этом году строительство спортивного Центра по борьбе самбо и дзюдо в Кошехабльском районе Адыгеи, замороженное с 2008 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя региона, соответствующая договоренность достигнута между врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым и гендиректором компании Александром Богдановым.

"Завершить спортобъект, возведение которого началось почти 10 лет назад в рамках программы Федерального фонда регионального развития и было заморожено из-за приостановки финансирования, по договоренности с руководителем региона взялась местная компания. Ориентировочная стоимость работ, которые планируется завершить уже в этом году, превысит 30 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По словам гендиректора компании, проектно-сметная документация уже подготовлена, и в течение двух недель начнутся строительно-монтажные работы. По проекту меценатами будет построен и оснащен зал на 200 зрительских мест с коврами для состязаний, раздевалки и душевые, административные помещения.

"Все, что мы делаем в экономике, социальной сфере, направлено на увеличение продолжительности и качества жизни, улучшение демографии. Здоровое и активное подрастающее поколение будет воспитываться на примере лучших людей района - олимпийского чемпиона-тяжелоатлета Мухарбия Киржинова, одиннадцатикратного чемпиона мира по самбо Мурата Хасанова и других прославленных земляков", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Майкопская (адыгейская) школа по борьбе самбо и дзюдо получила мировую известность благодаря заслугам Якуба Коблева, призванного лучшим тренером по дзюдо XX века, чьи воспитанники становились олимпийскими чемпионами.

Среди знаковых имен майкопской школы - победитель Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов, получивший путевку в большой спорт именно в Адыгее, а также одиннадцатикратный чемпион мира, а ныне депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов, признанный самым титулованным самбистом мира.

Сегодня региональная спортшкола олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Коблева воспитывает более 400 подающих надежды спортсменов, многие из которых уже сумели добиться высоких титулов и выходят в молодежную сборную страны.

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