Тренер "Зенита" Луческу извинился за свое поведение после матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского "Зенита" румын Мирча Луческу извинился за свое поведение на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Слова специалиста приводит пресс-служба "Зенита".

В среду в матче 29-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле победил "Краснодар" со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, будто президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.

"В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции, - заявил Луческу. - Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле (во время брифинга на тренировочной базе клуба - прим. ТАСС). У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем".

"Я всего лишь высказал свое мнение. Может быть, чересчур эмоционально, но я его аргументировал. Может быть, если я кого-то обидел, то прошу прощения у этих людей", - добавил Луческу.

Ранее глава комитета РФС по этике Семен Андреев назвал слова румынского специалиста недопустимыми и выразил отрицательное отношение к такому поведению румынского специалиста. Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что тренеру уровня Луческу некорректно высказываться в таком тоне о президенте РФС.