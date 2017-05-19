Сборная России по хоккею матчи группового этапа ЧМ-2021 сыграет в Минске

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России сыграет в Минске на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров.

В пятницу стало известно, что мировое первенство 2021 года примут Латвия и Белоруссия. Турнир пройдет в столицах обеих стран - Минске и Риге.

"Сборная России по договоренности с Латвией будет играть в группе в Минске, команда Финляндии - в Риге. Полуфиналы и финал турнира пройдут в Минске", - сказал Гончаров.

Ранее Белоруссия и Латвия по разу отдельно проводили мировые первенства: в 2006 году (Латвия) и 2014-м (Белоруссия). Чемпионат мира 2014 года в Минске является вторым по посещаемости в истории. Тогда за матчами турнира с трибун наблюдали 640044 болельщика. Рекордным по этому показателю является мировое первенство 2015 года в чешских городах Прага и Острава (741690).