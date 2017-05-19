Третьяк: ФХР пока не рассматривала возможность подачи заявки на проведение ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) пока не рассматривала возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил президент ФХР и член совета Международной федерации хоккея Владислав Третьяк.

"У нас сейчас будет чемпионат мира среди юниоров 2018 года, надеемся получить молодежный чемпионат мира 2023 года. Пока мы не думали (о взрослом ЧМ)", - сказал Третьяк.

"Как правило, до этого надо семь-восемь лет пропустить", - добавил он.

Ранее Россия принимала мужские взрослые чемпионаты мира в 2000, 2007 и 2016 годах. Во всех них матчи проводились в Москве, в 2000 и 2016 годах игры прошли также в Санкт-Петербурге, в 2007 году - в подмосковных Мытищах.