Латвия задумается о самостоятельном проведении ЧМ по хоккею после 2021 года

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Латвийская федерация хоккея в следующий раз задумается о самостоятельном проведении чемпионата мира после того, как получила право на проведение турнира 2021 года совместно с Белоруссией. Об этом журналистам рассказал президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис.

В пятницу заявка Белоруссии и Латвии победила на выборах Финляндию на конгрессе Международной федерации хоккея. Турнир примут столицы обеих стран.

"Очень рад, что хоккейное сообщество выбрало нашу заявку. Это очень важно, нашим странам это даст толчок в развитии и популярности хоккея, и этот успех история еще оценит, - сказал Калвитис. - Белорусская сторона пригласила нас как соседей участвовать в этом проекте, и, возможно, в следующий раз мы задумаемся о проведении полного чемпионата мира".

Ранее заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров сообщил, что сборная России будет играть в Минске, а команда Финляндии - в Риге. В Минске пройдут полуфинальные матчи, матч за третье место и финал. Также объявлено, что в Белоруссии на время турнира будет безвизовый режим.

"Рижская дума нас поддерживала во всем, чтобы этот чемпионат мира удался. Рядом с основной ареной мы построим тренировочный каток. Вопрос с визами будем решать по ходу дела", - отметил он.

Ранее Рига принимала чемпионат мира 2006 года.