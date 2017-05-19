Третьяк: результаты выборов организаторов ЧМ-2021 по хоккею вызвали удивление

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты выборов места проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года вызвали удивление в связи с проигрышем Финляндии. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк.

В пятницу заявка Белоруссии и Латвии победила на выборах Финляндию на конгрессе IIHF. Турнир примут столицы обеих стран. Заявку Финляндии представляли бывшие хоккеисты Саку Койву и Теему Селянне.

"Было много всего неожиданного. Все думали, что финны победят. Они привезли на конгресс таких игроков, которые представляли свою заявку", - сказал Третьяк.

В процессе выборов от своего права голосовать отказался президент IIHF Рене Фазель. "Как кто проголосовал, никто не знает - все секретно. Фазель, видимо, решил соблюсти нейтралитет", - отметил Третьяк.