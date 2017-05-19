Каменский с мировым рекордом выиграл этап КМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м

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Каменский с мировым рекордом выиграл этап КМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 мСпорт 19 мая, 15:31
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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира в немецком Мюнхене, установив мировой рекорд.
В финале Каменский набрал 250,9 очка. Второе место занял его соотечественник Владимир Масленников (250,4), третьим стал белорус Виталий Бубнович (228,9).
Предыдущее рекордное достижение принадлежало Масленникову - 250,5 балла.
Каменский является серебряным призером Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро, Масленников - бронзовый призер Игр-2016.
Соревнования в Мюнхене завершатся 24 мая.