Каменский с мировым рекордом выиграл этап КМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира в немецком Мюнхене, установив мировой рекорд.

В финале Каменский набрал 250,9 очка. Второе место занял его соотечественник Владимир Масленников (250,4), третьим стал белорус Виталий Бубнович (228,9).

Предыдущее рекордное достижение принадлежало Масленникову - 250,5 балла.

Каменский является серебряным призером Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро, Масленников - бронзовый призер Игр-2016.

Соревнования в Мюнхене завершатся 24 мая.