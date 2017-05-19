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Ханникайнен: финских хоккеистов устраивает, что шведы - фавориты полуфинала ЧМ

Спорт
19 мая, 15:38 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Встреча состоится 20 мая в Кельне

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборную Финляндии по хоккею устраивает, что команда Швеции считается фаворитом полуфинального матча чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал финский форвард Маркус Ханникайнен.

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Финны победили в четверг в Кельне в четвертьфинале американцев со счетом 2:0. В полуфинале 20 мая в Кельне они встретятся со шведами.

"Игра будет очень сложной, непростой для обеих команд. Здорово, что мы не считаемся фаворитами в этой встрече - такой статус подходит сборной Финляндии. Так же было и в матче против сборной США, сами видели, что получилось", - сказал Ханникайнен.

"Мы улучшаем свою игру по ходу турнира. У нас хорошее взаимопонимание друг с другом в сборной, мы сплоченная команда. Этот матч станет для нас особенно принципиальным, как и прошлые встречи со шведами. Все, что я знаю о них, это мастеровитая сборная с большим количеством высокотехничных хоккеистов", - заключил игрок.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже 5-21 мая.

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