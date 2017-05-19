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Осло, Лондон и Сингапур хотят провести матч за шахматную корону 2018 года

Спорт
19 мая, 15:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На следующей неделе будет объявлен тендер на право проведения этого матча

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© ТАСС/Сергей Фадеичев

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Столицы Норвегии и Великобритании, а также город-государство Сингапур рассчитывают побороться за право проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом ТАСС сообщил Илья Мерензон, глава компании World Chess, обладающей правами на проведение турниров чемпионского цикла Международной шахматной федерации (FIDE).

На следующей неделе будет объявлен тендер на право проведения матча за шахматную корону.

"Мы знаем, что есть запрос от Осло, есть интерес из Лондона и Сингапура. Мы дадим им время на подготовку своих предложений и через месяц выясним, где будет проходить турнир", - сказал Мерензон.

В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке. В борьбе за шахматную корону действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке оказался сильнее россиянина Сергея Карякина.

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