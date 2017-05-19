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IIHF приняла решение отдать Финляндии чемпионат мира 2022 года

Спорт
19 мая, 15:47 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Финляндия претендовала на проведение турнира 2021 года, но проиграла выборы заявке Белоруссии и Латвии

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) на своем конгрессе приняла решение отдать чемпионат мира 2022 года Финляндии. Об этом сообщил на заседании конгресса президент IIHF Рене Фазель.

Финляндия претендовала на проведение турнира 2021 года, но проиграла выборы заявке Белоруссии и Латвии.

Турнир 2022 года пройдет в Хельсинки и Тампере.

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