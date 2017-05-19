Шарапова не будет просить wild card на Уимблдон и выступит в квалификации турнира

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не будет просить специальное приглашение (wild card) у организаторов для участия в турнире серии Большого шлема Уимблдоне и выступит в квалификации. Об спортсменка сообщила на своем официальном сайте.
В понедельник Шарапова победила американку Кристину Макхейл в первом круге теннисного турнира в Риме. Благодаря этому на следующей неделе она войдет в топ-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), что дает место в квалификации Уимблдонского турнира. Ранее оргкомитет Открытого чемпионата Франции отказал Шараповой в предоставлении wild card в основную сетку и квалификацию.
"Несколько месяцев назад я получила специальное приглашение из Бирмингема. Это один из моих самых запоминающихся турниров, когда я была молодым игроком. Я очень благодарна и буду рада выступить там еще раз. Благодаря улучшению рейтинга после моего возвращения и первых трех турниров, я буду играть в квалификационном турнире Уимблдона и не буду просить wild card в основную сетку", - написала Шарапова.
В четверг россиянка подписала двухлетний контракт на участие в турнире WTA в английском Бирмингеме. В этом году соревнования пройдут 19-25 июня.
Квалификация Уимблдонского турнира пройдет с 26 по 29 июня. Основная часть состоится с 3 по 16 июля.