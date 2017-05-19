Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свищев: мировой спорт без полноправного участия России выглядит неполноценным

Спорт
19 мая, 16:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мировой спорт без полноправного участия российских спортсменов в соревнованиях и спортивной жизни выглядит неполноценным. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить ряд условий.

"Комиссия WADA отметила, что идет некий прогресс у РУСАДА, это правильно. Слава богу, что они это понимают, потому что, если есть прогресс, значит, мы приближаемся к нужной точке. Другой вопрос - не все национальные антидопинговые агентства желают видеть нас в своей семье. Но все также понимают, что без полноправного участия российского спорта мировой спорт несколько кастрирован, поэтому мы должны идти по пути сближения диалога", - сказал Свищев.

"Диалог необходим, но с позиции силы разговаривать бесполезно - нельзя мериться, у кого инструмент лучше. Нужно каждый день снимать проблему за проблемой. Даже если требования маловыполнимы, или невыполнимы, выйти из ситуации всегда возможно", - добавил депутат.

Одним из невыполненных критериев WADA назвало тот факт, что Елена Исинбаева, выдвинутая в наблюдательный совет РУСАДА от Олимпийского комитета России, стала его председателем. "Уважаемая организация WADA должна сформулировать все условия для восстановления РУСАДА, иначе сегодня Елена Исинбаева, завтра - "поменяйте офис", а потом еще что-нибудь. Эти требования могут быть специальными для отвода глаз, затяжки времени и так далее, но WADA - слишком уважаемая организация, чтобы вести себя как ребенок. Исинбаева - великая спортсменка и великий человек, нельзя просто так разменивать ее авторитет и имидж - мы людьми не торгуем", - подчеркнул Свищев.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Смотрите также

Мутко заявил, что в России будут делать все для восстановления РУСАДА

Мутко: три кандидата претендуют на пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Глава НОАК Смирнов рассчитывает, что РУСАДА с июня сможет проводить допинг-тестирование

Смирнов: Исинбаева останется в наблюдательном совете РУСАДА

Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама