Свищев: мировой спорт без полноправного участия России выглядит неполноценным

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мировой спорт без полноправного участия российских спортсменов в соревнованиях и спортивной жизни выглядит неполноценным. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить ряд условий.

"Комиссия WADA отметила, что идет некий прогресс у РУСАДА, это правильно. Слава богу, что они это понимают, потому что, если есть прогресс, значит, мы приближаемся к нужной точке. Другой вопрос - не все национальные антидопинговые агентства желают видеть нас в своей семье. Но все также понимают, что без полноправного участия российского спорта мировой спорт несколько кастрирован, поэтому мы должны идти по пути сближения диалога", - сказал Свищев.

"Диалог необходим, но с позиции силы разговаривать бесполезно - нельзя мериться, у кого инструмент лучше. Нужно каждый день снимать проблему за проблемой. Даже если требования маловыполнимы, или невыполнимы, выйти из ситуации всегда возможно", - добавил депутат.

Одним из невыполненных критериев WADA назвало тот факт, что Елена Исинбаева, выдвинутая в наблюдательный совет РУСАДА от Олимпийского комитета России, стала его председателем. "Уважаемая организация WADA должна сформулировать все условия для восстановления РУСАДА, иначе сегодня Елена Исинбаева, завтра - "поменяйте офис", а потом еще что-нибудь. Эти требования могут быть специальными для отвода глаз, затяжки времени и так далее, но WADA - слишком уважаемая организация, чтобы вести себя как ребенок. Исинбаева - великая спортсменка и великий человек, нельзя просто так разменивать ее авторитет и имидж - мы людьми не торгуем", - подчеркнул Свищев.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.