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"Финал четырех" сезона-2016/17 соберет рекордную для Евролиги телеаудиторию

Спорт
19 мая, 16:16 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Илья Андреев

Матчи будут транслироваться на 214 стран и территорий

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СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Матчи "Финала четырех" баскетбольной Евролиги сезона-2016/17 будут транслироваться на 214 стран и территорий, что позволит собрать рекордную для турнира телеаудиторию. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Игры "Финала четырех" пройдут в Стамбуле на площадке арены "Синан Эрдем Доум". ЦСКА в пятницу в полуфинале сыграет с греческим "Олимпиакосом", встреча начнется в 18:30 мск. В другом полуфинальном матче встретятся турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал" (21:30). Финал Евролиги состоится в воскресенье.

Рекордсменом по количеству побед в Евролиге и Кубке европейских чемпионов (прежнее название турнира) является "Реал" - девять. На втором месте по данному показателю идет ЦСКА, семь раз выигрывавший турнир. Причем ЦСКА является действующим победителем Евролиги, в прошлом голу в Берлине в финальном матче он одолел "Фенербахче". "Олимпиакос" побеждал в главном клубном баскетбольном турнире Европы трижды, "Фенербахче" же это не удавалось ни разу.

Вместимость арены "Синан Эрдем Доум" составляет 16 тысяч зрителей. Все билеты на "Финал четырех" проданы. Поддержать ЦСКА из России, как ранее ТАСС сообщили в пресс- службе московского клуба, приехало около 700 болельщиков.

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