Новосибирск представил заявку на проведение молодежного ЧМ-2023 на конгрессе IIHF

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новосибирск представил свою заявку на проведение чемпионата мира среди молодежных команд 2023 года на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне.
Заявка была представлена делегацией, в которую вошли, в частности, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр города Анатолий Локоть. Участникам конгресса была показана видеопрезентация.
"Мы построим самую современную многофункциональную арену. Под это у нас зарезервирован самый лучший участок земли. Арена будет в 20 минутах от аэропорта, - сказал Городецкий. - Со своей стороны область и город сделают все, чтобы создать самые комфортные условия для участников, гостей соревнований, официальных лиц".
На проведение турнира 2023 года претендуют также США и Финляндия.