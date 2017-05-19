Новосибирск представил заявку на проведение молодежного ЧМ-2023 на конгрессе IIHF

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новосибирск представил свою заявку на проведение чемпионата мира среди молодежных команд 2023 года на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне.

Заявка была представлена делегацией, в которую вошли, в частности, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр города Анатолий Локоть. Участникам конгресса была показана видеопрезентация.

"Мы построим самую современную многофункциональную арену. Под это у нас зарезервирован самый лучший участок земли. Арена будет в 20 минутах от аэропорта, - сказал Городецкий. - Со своей стороны область и город сделают все, чтобы создать самые комфортные условия для участников, гостей соревнований, официальных лиц".

На проведение турнира 2023 года претендуют также США и Финляндия.