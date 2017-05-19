Арина Аверина отметила, что могла выступить лучше в квалификации ЧЕ с мячом

БУДАПЕШТ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Арина Аверина считает, что могла выступить лучше в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Об этом она сообщила журналистам.

В упражнениях с мячом Арина Аверина пока занимает первое место с результатом 18,950 балла, второй идет ее соотечественница Александра Солдатова (18,650).

"Получилось сегодня не все так замечательно, как планировали, - отметила Аверина. - Но это и хорошо, что не все получилось. Значит, есть над чем работать, чтобы исправить ошибки в финалах. Ирина Александровна (Винер-Усманова) похвалила, сказала пару хороших слов, подбодрила и настроила на завтрашнее выступление".

Дина Аверина очень волновалась при выходе на помост

Ее сестра Дина Аверина рассказал, что очень волновалась, когда выполняла упражнения с обручем. В этом упражнении она пока занимает третье место в квалификации с результатом 17,625 балла, первой идет Солдатова (18,600).

"Старалась не думать о том, что выступаю на чемпионате Европы, просто настраивалась все выполнить правильно, - призналась Аверина. - Не все удалось, есть над чем работать. Но началом и концом программы довольна. Полученная оценка - не максимум, я получала и больше".

"Посмотрим, что будут ставить судьи при чистом исполнении, потому что сделала не очень чисто сегодня. Но мы очень волновались", - подытожила гимнастка.

Финалы в упражнениях с отдельными снарядами пройдут в воскресенье. В каждом виде выступит по 8 участниц (не более двух от одной страны).