Хоккеисты сборной России на поезде вернулись из Парижа в Кельн

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею вернулась в Кельн из Парижа, где проводила четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Чехии. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Поезд с командой прибыл на вокзал в Кельне около 16:30 мск.

Россияне в столице Франции выиграли у команды Чехии со счетом 3:0 и в полуфинале 20 мая встретятся с канадцами.