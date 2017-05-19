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Хоккеисты сборной России на поезде вернулись из Парижа в Кельн

Спорт
19 мая, 16:39 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В четверг в столице Франции хоккеисты национальной команды со счетом 3:0 победили чехов в четвертьфинальном матче чемпионата мира

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею вернулась в Кельн из Парижа, где проводила четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Чехии. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Поезд с командой прибыл на вокзал в Кельне около 16:30 мск.

Россияне в столице Франции выиграли у команды Чехии со счетом 3:0 и в полуфинале 20 мая встретятся с канадцами.

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