Первый стадион чемпионата мира по футболу 2022 года открылся в Катаре

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Стадион "Халифа" в столице Катара Дохе в пятницу открылся после реконструкции и стал первым готовым объектом чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Вечером на стадионе состоится первый тестовый матч - финал Кубка Эмира между клубами "Эль-Райян" и "Эль-Садд".
Стадион "Халифа" был построен в Дохе в 1976 году. В 2014 году его закрыли на масштабную реконструкцию. Одним из главных преимуществ стадиона после проведенных работ является инновационная система охлаждения, которая позволяет охлаждать воздух внутри арены до комфортных 26-28 градусов по Цельсию.
После проведенной реконструкции вместимость стадиона "Халифа" составляет более 40 тысяч человек. Как ранее сообщала пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), арена после реконструкции полностью соответствует требованиям организации.
В начале апреля генсек верховного комитета по снабжению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади сообщил, что первоначальный бюджет чемпионата мира в Катаре был сокращен на 40-50%. Ожидается, что организация турнира обойдется в $8-10 миллиардов, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного ФИФА. Планировалось построить семь новых стадионов и реконструировать еще один (стадион "Халифа").
Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.