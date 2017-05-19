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Автобус женского гандбольного клуба "Ростов-Дон" попал в ДТП по пути в аэропорт Самары

Спорт
19 мая, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В результате аварии никто не пострадал

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Автобус с гандболистками клуба "Ростов-Дон" попал в ДТП по пути в самарский аэропорт Курумоч. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

Инцидент произошел в пятницу утром. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал. Игроки и тренерский штаб команды были вынуждены добираться до места другим транспортом.

"Ростов-Дон" проводил 18 мая в Тольятти матч с местной "Ладой" в рамках финальной серии чемпионата России по гандболу. Игра завершилась со счетом 30:26 в пользу ростовской команды. Вторая игра серии пройдет в Ростове-на- Дону 22 мая.

"Ростов-Дон" является действующим обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (второго по значимости клубного турнира Европы). Ростовский клуб дважды становился чемпионом страны (1994, 2015), а также пять раз (2007, 2008, 2012, 2013, 2015) - обладателем Кубка России.

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