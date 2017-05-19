РФС выдал лицензию "Тосно" на следующий сезон

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) одобрил заявку на следующий сезон клуба "Тосно", который по итогам текущего сезона завоевал право участвовать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее заявка "Тосно" была отклонена из-за проблем с домашним стадионом. Помимо "Тосно", лицензии на следующий сезон получили московское "Торпедо", "Динамо" из Санкт- Петербурга и "Ротор-Волгоград".

"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводила на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Глава РФПЛ Сергей Прядкин ранее заявлял, что "Тосно" для участия в высшей лиге должен проводить домашние матчи там, где зарегистрирован.

В четверг стало известно, что домашней ареной "Тосно" в следующем сезоне станет стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. Арена является домашней для футбольного клуба "Зенит", но после проведения Кубка конфедераций летом этого года клуб получит в управление новый стадион "Санкт- Петербург" на Крестовском острове.