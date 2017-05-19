Россиянки одержали победы на самом северном турнире по керлингу

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России под руководством капитана команды Виктории Моисеевой одержала победу в первом матче на международном турнире по керлингу CCT Arctic Cup среди женщин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского района.

"В первом игровом туре состязались сборная Красноярского края с канадской командой Дженифер Джоунс, а также российская сборная команда Виктории Моисеевой с командой Маргареты Зигфридсон из Швеции. По результатам игр сборная России обыграла команду из Швеции со счетом 8:5. На второй дорожке команда из Канады с преимуществом в два очка выиграла сборную команду Красноярского края, итоговый счет 5:3", - сообщили в администрации.

Позднее состоялось еще два матча. Еще одна сборная России, под руководством капитана команды Анны Сидоровой разгромили команду США 7-1, швейцарки обыграли финок со счетом 5-0.

В пятницу в 19:00 мск состоится еще две игры в группе А. Шведки сыграют с канадками, российская команда Моисеевой сразится с керлингистками из Красноярского края.

С 19 по 21 мая на ледовой арене "Таймыр" в Дудинке (Красноярский край) проходит международный турнир по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup 2017.

Это самый северный международный турнир по этому виду спорта. Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Канады. Турнир организован Федерацией керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании "Норильский никель".