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Курс комментирования футбола для слабовидящих прошел в РЭУ

Спорт
19 мая, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Курс прошли комментаторы радио "Спорт ФМ", которые во время Кубка конфедераций будут рассказывать о происходящем на футбольном поле слепым и слабовидящим людям

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В Российском экономическом университете на кафедре менеджмента и маркетинга спортивной индустрии прошел курс обучения "Аудио-описательное комментирование футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.

Курс прошли комментаторы радио "Спорт ФМ", которые во время Кубка конфедераций будут рассказывать о происходящем на футбольном поле слепым и слабовидящим людям. Сервис представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое описывает всю важную визуальную информацию.

Слабовидящий человек приходит на стадион, получает специальную гарнитуру и может слушать репортаж о матче, а также обо всем, что происходит на стадионе. Для болельщиков эта услуга является бесплатной. По инициативе оргкомитета аудио-описательное комментирование будет внедрено на всех матчах Кубка конфедераций.

"Обеспечение доступности матчей чемпионата мира является очень важной задачей для организаторов турнира, - сказал директор департамента устойчивого развития оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова. - Футбол - это социальное явление, и мы стараемся использовать силу такого грандиозного события для того, чтобы привнести позитивные изменения и обеспечить инклюзивность и равенство для всех любителей этого спорта, включая людей с инвалидностью, в том числе слабовидящих".

Обучающая программа прошла 16-17 мая 2017 года. Опытные комментаторы под руководством слабовидящего тренера Павла Обиуха прослушали теоретический курс, после чего приступили к практике. "Раньше такая технология использовалась в кино и театре, - рассказал преподаватель. - Впервые прийти на стадион и получить наушник с репортажем зрители смогли лишь на чемпионате мира 2006 года. Чем хорош аудио-описательный комментарий? Его принципы базируются на том, что восприятие визуального ряда незрячим слушателем должно быть максимально приближено к тому, что воспринимает зрячий человек, эти два дня мы учились объективно передавать футбольную реальность".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками сборной России по групповому этапу турнира станут команды Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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