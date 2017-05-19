Мутко: сборная России должна победить канадцев на ЧМ, если будет играть как с чехами

ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Сборная России по хоккею должна одержать победу над командой Канады в полуфинале чемпионата мира, если будет играть так же, как в 1/4 финала с чехами. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В четвертьфинале, прошедшем в четверг в Париже, россияне обыграли команду Чехии со счетом 3:0.

"Конечно, я буду смотреть матч сборной России с Канадой, даже не сомневайтесь, - сказал он. - Я хотел полететь на эту игру, но просто физически не смогу этого сделать. Честно скажу, сложно давать прогнозы, это особый матч, классическое противостояние. Я считаю, что матч Россия - Канада - это как финал".

"Встреча предстоит непростая, но если наши парни сыграют так, как они играли особенно во втором и третьем периодах с чехами, то, думаю, мы можем рассчитывать на (положительный) результат, - добавил вице-премьер. - Если брать весь турнир по игре, то наша команда лучшая. Это классический наш советский и российский хоккей: быстрые атаки, немного превышено количество удалений и небрежность в защите".

Матч между сборными России и Канады пройдет 20 мая в Кельне (начало - 16:15 мск).