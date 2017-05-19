"Тосно" заключил договор со стадионом "Петровский" о проведении матчей РФПЛ

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Клуб "Тосно" заключил соглашение со стадионом "Петровский" в Санкт-Петербурге и будет проводить на нем матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Мы заключили договор со стадионом "Петровский", на котором будем проводить свои матчи РФПЛ. Другого варианта у нас не было. Лига выдала нам лицензию на участие в турнире", - сказал он.

"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводила на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде.