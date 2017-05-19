Овертаймы матчей плей-офф ЧМ по хоккею будут проводиться в формате "три на три"

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Овертаймы всех матчей плей-офф чемпионата мира по хоккею, кроме финального, будут проводиться в формате "три на три" со следующего сезона. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

Также изменен формат проведения овертайма финала - команды будут играть "четыре на четыре". Сейчас все матчи плей-офф, кроме финального, проводятся в формате "четыре на четыре", а овертайм в финале проходит в формате "пять на пять". Кроме того, было принято решение, что команды не будут меняться воротами после третьего периода.

Длительность овертайма не изменится: 20 минут для финала, 10 - для остальных игр плей-офф.

Изменения также коснулись формата проведения серии послематчевых бросков. Во всех матчах турнира серия будет состоять из пяти бросков. Сейчас по пять буллитов команды исполняют только на стадии плей-офф, а в предварительном раунде - по три.

Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2018 года в Дании.