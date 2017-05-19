Кононов сменит Рахимова на посту главного тренера "Терека" по окончании сезона

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МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер футбольного клуба "Терек" Рашид Рахимов подтвердил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона, должность займет Олег Кононов. Об этом Рахимов рассказал ТАСС.
"У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой", - сказал Рахимов.
"Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в "Тереке" у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше - посмотрим", - подчеркнул Рахимов.
За тур до конца чемпионата России "Терек" занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками.