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На стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде начались работы по устройству поля

Спорт
19 мая, 18:47 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, мая. /ТАСС

Согласно проектно-сметной документации, футбольное поле должно быть оснащено системами дренажа, полива и обогрева, покрытие поля будет полностью натуральным

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Работы по устройству футбольного поля на стадионе "Нижний Новгород", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, начались в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба компании- подрядчика "Стройтрансгаз".

"Начались работы по устройству футбольного поля, площадь игровой площадки составит 7,14 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты работают над подготовкой основания площадки - идет отсыпка поверхности грунтом до проектных отметок", - говорится в сообщении.

Согласно проектно-сметной документации, футбольное поле должно быть оснащено системами дренажа, полива и обогрева, покрытие поля будет полностью натуральным. Для поддержания необходимой температуры под основанием поля будет проложено более 30 километров труб, что позволит защитить игровую зону от заморозков и проводить на нем матчи в холодное время года.

Как утверждают специалисты компании-подрядчика, параллельно идут работы с зеленым покрытием поля стадиона в Нижнем Новгородом. Все материалы - от торфа и до щебня (основания покрытия) - будут подвергнуты дополнительным испытаниям в лаборатории в Шотландии.

"Футбольное поле - это сердце стадиона. Качество поля и его газона будет отвечать требованиям ФИФА для проведения матчей самого высокого уровня. Учитывая климатические особенности нижегородского региона, очень важно подобрать правильный состав трав и обеспечить целый комплекс агротехнических мероприятий для подготовки поля к играм", - отметил руководитель проекта строительства стадиона Сергей Пичушкин. Он добавил, что поле футбольного стадиона будет оснащено дополнительной системой подпочвенной аэрации, которая позволит удалять лишнюю воду с поверхности покрытия.

Тестовые матчи на стадионе состоятся весной 2018 года. В рамках чемпионата мира по футболу на стадионе в Нижнем Новгороде будет сыграно шесть матчей, включая встречу 1/4 финала.

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