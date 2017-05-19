Магамедов занял первое место на ЧЕ по боевому самбо в весе до 57 кг

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянин Курбан Магамедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по самбо в его боевой разновидности в весовой категории до 57 кг. Турнир проходит в Минске.

В финале россиянин победил Андрея Кучеренко из Украины.

Бронзовые награды на счету Харутяна Саргсяна (Армения) и Артура Крухова (Белоруссия).

Турнир завершится 21 мая.