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Магамедов занял первое место на ЧЕ по боевому самбо в весе до 57 кг

Спорт
19 мая, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В финале россиянин победил Андрея Кучеренко из Украины

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянин Курбан Магамедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по самбо в его боевой разновидности в весовой категории до 57 кг. Турнир проходит в Минске.

В финале россиянин победил Андрея Кучеренко из Украины.

Бронзовые награды на счету Харутяна Саргсяна (Армения) и Артура Крухова (Белоруссия).

Турнир завершится 21 мая.

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