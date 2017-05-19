Мутко: счет в матче с канадцами неважен, главное для сборной России - выйти в финал

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ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Для сборной России будет важен итоговый результат, а не счет полуфинального матча чемпионата мира по хоккею против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"У сборной России такая интересная команда, что выстрелить может кто угодно, - сказал Мутко. - У нас Кучеров прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже очки набирает. Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то все будет нормально. Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения, главное - выйти в финал, вся страна ждет этого".
Сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 20 мая, начало - 16:15 мск.