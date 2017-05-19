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Шахматист Свидлер планирует выиграть одну из двух оставшихся партий на Гран-при в Москве

Спорт
19 мая, 20:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Российский гроссмейстер подчеркнул, что успешное выступление на этапе в Москве увеличит его шансы на попадание на турнир претендентов

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МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский гроссмейстер Петр Свидлер рассчитывает одержать победу в одной из двух оставшихся партий на этапе Гран-при в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

Для Свидлера московский этап стал первым в серии Гран-при. После семи туров шахматист c четырьмя очками делит второе место с пятью соперниками.

"По итогам этапа хотелось бы выиграть еще одну партию. Но это непросто, поскольку турнир очень сильный и никто очков не дарит. Если я закончу с "+1", то это, вероятнее всего, будет дележ четвертого-пятого места. Это не трагедия, но с точки зрения попадания на турнир претендентов это поставит меня в тяжелые условия, поскольку мне придется как минимум выигрывать один из оставшихся этапов", - сказал Свидлер.

В пятницу россиянин сыграл вничью с представителем Израиля Борисом Гельфандом, на счету которого также 4 очка.

"Я поймал Бориса на заготовку, но он потратил много времени и сумел разобраться. После игры я коротко поговорил с секундантами, ничего существенного, что опровергало бы его построения, у меня не было. От Бориса требовалось выстроить четкую защиту, что он и продемонстрировал. Немного обидно, что перспективная идея "выстрелила", но не принесла победы. Однако запас большой, так что трагедии не случилось", - сказал россиянин.

Первое место сейчас делят китаец Дин Лижень и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран-при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону.

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Этап Гран-при FIDE в Москве
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