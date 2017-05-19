Шахматист Дин Лижень заявил, что ему сложно играть белыми из-за слишком атакующей тактики

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Китайский гроссмейстер Дин Лижень считает, что у него возникают проблемы при игре белыми фигурами, так как он использует слишком атакующую тактику. Об этом он рассказал ТАСС после седьмого игрового дня на этапе Гран-при в Москве.

Дин Лижень делит промежуточное первое место с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

"Когда я играю белыми, то испытываю больше давления, поскольку исповедую атакующую манеру игры, всегда стремлюсь к победе. Поэтому зачастую игры получаются очень сложными. Но мне и не надо, чтобы было легко, пусть это и рискованно. Другое дело, когда я играю черными, тогда я могу сыграть попроще и защитить свои позиции", - рассказал Дин Лижень.

На первом этапе Гран-при, который прошел в ОАЭ, китайский шахматист разделил второе место с четырьмя соперниками. "Сейчас я играю гораздо лучше, я удовлетворен качеством своей игры", - сказал он.

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.

"Я не могу сказать, что попасть на турнир претендентов - это моя цель, но я постараюсь показать свою лучшую игру. Даже если это у меня не получится, я буду знать, что я сделал все возможное. Но шансы у меня есть", - сказал Дин Лижень.