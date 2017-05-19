Колобков: WADA предложит помощь Исинбаевой в деятельности по защите чистых спортсменов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено предложить помощь Елене Исинбаевой в деятельности по защите чистых от допинга спортсменов. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Павел Колобков.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить четыре условия. Одно из них требует, чтобы Исинбаева до 31 мая покинула пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.

"Я знаю, что WADA видит Елену Исинбаеву в новой для нее роли, и готовы в ближайшее время обсудить с ней в Монреале возможные варианты ее будущего в сфере защиты чистых спортсменов", - сказал Колобков.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в ноябре РУСАДА получит соответствие всемирному кодексу.