Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: WADA предложит помощь Исинбаевой в деятельности по защите чистых спортсменов

Спорт
19 мая, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Министр спорта РФ рассказал о грядущей встрече бывшей легкоатлетки с представителями Всемирного антидопингового агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено предложить помощь Елене Исинбаевой в деятельности по защите чистых от допинга спортсменов. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Павел Колобков.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить четыре условия. Одно из них требует, чтобы Исинбаева до 31 мая покинула пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.

Смотрите также

Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью

"Я знаю, что WADA видит Елену Исинбаеву в новой для нее роли, и готовы в ближайшее время обсудить с ней в Монреале возможные варианты ее будущего в сфере защиты чистых спортсменов", - сказал Колобков.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в ноябре РУСАДА получит соответствие всемирному кодексу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Мегафону" удалось частично восстановить связь
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Опрос: Instagram хуже других соцсетей сказывается на здоровье молодежи
4
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
5
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Украина запретила перемещение по своей территории грузовых вагонов российских перевозчиков
Темы дня
Загрузка...
Реклама