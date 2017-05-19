Колобков отметил возросший уровень доверия к российской антидопинговой системе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что уровень доверия к российской антидопинговой системе со стороны международной спортивной общественности вырос. Об этом он заявил ТАСС по итогам заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), завершившегося в Монреале.

В четверг 18 мая в ходе заседания совета был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд условий.

"Полтора года назад мы приступили к реализации дорожной карты восстановления РУСАДА. В течение этого времени мы находились в постоянном рабочем контакте с представителями WADA, - отметил Колобков. - Была проделана большая работа исполнению критериев, благодаря которой значительно повысился уровень доверия к российской антидопинговой системе. РУСАДА продолжит этот процесс, и в ноябре мы сможем обсуждать полное восстановление РУСАДА".

Выступление Келера в Монреале сопровождалось презентацией, в которой было сказано о том, какие шаги были предприняты со стороны России по исправлению антидопинговой ситуации в стране. Также были озвучены четыре пункта дорожной карты, которые РУСАДА еще предстоит выполнить.