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Баскетболисты ЦСКА проиграли "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

Спорт
19 мая, 20:44 дата обновления: 19 мая, 21:16 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 19, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 78:82; в воскресенье армейцы проведут матч за третье место

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Баскетболисты ЦСКА в полуфинальном мачте Евролиги против "Олимпиакоса"

Баскетболисты ЦСКА в полуфинальном мачте Евролиги против "Олимпиакоса"

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА уступил греческому "Олимпиакосу" со счетом 78:82 в полуфинале Евролиги и не смог выйти в финал турнира. "Финал четырех" Евролиги проходит в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум".

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Милош Теодосич, набравший 23 очка.

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ЦСКА в четвертый раз уступил "Олимпиакосу" в "Финале четырех" Евролиги. Ранее московская команда проигрывала клубу из Пирея в полуфиналах в 2013 и 2015 годах, а также в финале 2012 года. Кроме того, армейцы в пятый раз в "Финалах четырех" потерпели поражение от команды, имеющей в составе защитника Вассилиса Спанулиса. Спанулис до этого побеждал ЦСКА не только будучи игроком "Олимпиакоса", но и выступая за "Панатинаикос" (в 2009 году). При этом в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2016/17 ЦСКА дважды победил "Олимпиакос", а если брать в расчет всю историю противостояния российского и греческого клубов, то армейцы выиграли 21 матч, а проиграли 13.

ЦСКА при системе с "Финалом четырех" проигрывал в полуфиналах Евролиги восемь раз, шесть раз выступал в финалах, трижды одержав на турнире победу (2006, 2008, 2016). В Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге, ЦСКА побеждал четыре раза (1961, 1963, 1969, 1971). "Олимпиакос" выигрывал Евролигу трижды - в 1997, 2012 и 2013 гг.

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа обновил свой рекорд по количеству участий в "Финалах четырех", теперь в активе 34-летнего форварда их 11. Впервые в "Финале четырех" он сыграл в 2003 году.

Московская команда в матче за третье место встретится с проигравшим в матче между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом", который начнется в 21:30 мск. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье там же - на стамбульской арене "Синан Эрдем Доум". Игра за третье место начнется в 18:00 мск, финал - в 21:00 мск. 

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