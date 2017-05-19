Теодосич: баскетболистов ЦСКА не в чем упрекнуть, они играли лучше "Олимпиакоса"

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СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА играл лучше греческого "Олимпиакоса" в полуфинальном матче Евролиги. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сербский защитник московского клуба Милош Теодосич.
ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82. Армейцы выигрывали после третьей четверти и вели в счете "плюс 5" в четвертой, но растеряли преимущество и в результате потерпели поражение. ЦСКА вновь не сумел обыграть "Олимпиакос" на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в "Финалах четырех". До этого "Олимпиакос" побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.
"Очень обидное поражение, есть чувство дежавю. Мы весь матч играли хорошо, лучше "Олимпиакоса". Но в конце случилось то, что случилось. Мне не в чем упрекнуть команду", - сказал Теодосич.
"Я считаю, что мы провели великий сезон. Сегодня мы проиграли не команде из третьей лиги, а "Олимпиакосу", одному из лучших клубов Европы", - отметил игрок ЦСКА.
За шесть секунд до конца матча, когда "Олимпиакос" вел "плюс 2", Теодосич решился на трехочковый, но не попал. "В своем броске я был уверен, - сказал серб. - "Весь матч получался дальний бросок, поэтому решился бросить. Не попал, не повезло".
"Мы играли хорошо, порой просто великолепно. Сейчас я не могу понять, почему мы уступили", - добавил Теодосич.