Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теодосич: баскетболистов ЦСКА не в чем упрекнуть, они играли лучше "Олимпиакоса"

Спорт
19 мая, 21:05 дата обновления: 19 мая, 21:09 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Защитник армейцев считает, что команда не заслуживала поражения в полуфинале Евролиги

Поделиться
Материал из 1 страницы
Милош Теодосич

Милош Теодосич

© Артем Коротаев/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА играл лучше греческого "Олимпиакоса" в полуфинальном матче Евролиги. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сербский защитник московского клуба Милош Теодосич.

Смотрите также
Баскетболисты ЦСКА в полуфинальном мачте Евролиги против "Олимпиакоса"

Баскетболисты ЦСКА проиграли "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82. Армейцы выигрывали после третьей четверти и вели в счете "плюс 5" в четвертой, но растеряли преимущество и в результате потерпели поражение. ЦСКА вновь не сумел обыграть "Олимпиакос" на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в "Финалах четырех". До этого "Олимпиакос" побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.

"Очень обидное поражение, есть чувство дежавю. Мы весь матч играли хорошо, лучше "Олимпиакоса". Но в конце случилось то, что случилось. Мне не в чем упрекнуть команду", - сказал Теодосич.

"Я считаю, что мы провели великий сезон. Сегодня мы проиграли не команде из третьей лиги, а "Олимпиакосу", одному из лучших клубов Европы", - отметил игрок ЦСКА.

За шесть секунд до конца матча, когда "Олимпиакос" вел "плюс 2", Теодосич решился на трехочковый, но не попал. "В своем броске я был уверен, - сказал серб. - "Весь матч получался дальний бросок, поэтому решился бросить. Не попал, не повезло".

"Мы играли хорошо, порой просто великолепно. Сейчас я не могу понять, почему мы уступили", - добавил Теодосич.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Мегафону" удалось частично восстановить связь
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
4
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Украина запретила перемещение по своей территории грузовых вагонов российских перевозчиков
7
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
Темы дня
Загрузка...
Реклама