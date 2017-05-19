Хоу Ифань победила Хаммера в седьмом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

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Хоу Ифань победила Хаммера в седьмом туре этапа Гран-при по шахматам в МосквеСпорт 19 мая, 21:15
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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Китайская шахматистка Хоу Ифань обыграла норвежца Йон-Людвига Хаммера в партии седьмого тура этапа Гран-при, проходящего в Москве.
Аниш Гири (Нидерланды) выиграл у Салеха Салема (ОАЭ).
Остальные партии седьмого тура завершились вничью: Хикару Накамура (США) - Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Петр Свидлер (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль), Пентала Харикришна (Индия) - Евгений Томашевский (Россия), Франциско Вальехо (Испания) - Майкл Адамс (Великобритания), Эрнесто Инаркиев (Россия) - Ян Непомнящий (Россия).
После семи туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 4,5 балла.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Московский этап завершится 21 мая.