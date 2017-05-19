Хряпа: баскетболисты ЦСКА неудачно сыграли в защите в матче с "Олимпиакосом"

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СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА неудачно играли в защите в полуфинальном матче Евролиги с греческим "Олимпиакосом", а в концовке встречи не лучшим образом действовали в атаке. Об этом журналистам сказал капитан ЦСКА Виктор Хряпа.
ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82. Армейцы выигрывали после третьей четверти и вели в счете "плюс 5" в четвертой, но растеряли преимущество и в результате потерпели поражение. ЦСКА вновь не сумел обыграть "Олимпиакос" на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в "Финалах четырех". До этого "Олимпиакос" побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.
"Ощущения дежавю нет, если сравнивать с 2012 годом, то сегодняшняя игра получилась совершенно другой. Мы неудачно сыграли в защите, дали забить несколько важных мячей. Плюс в концовке не играли в атаке так, как можем. В концовке "Олимпиакос" был лучше", - сказал Хряпа.
ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сыграет с проигравшей командой во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".