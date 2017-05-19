Джексон: "Олимпиакос" заслужил выход в финал баскетбольной Евролиги

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Греческий "Олимпиакос" заслужил победу над ЦСКА в полуфинальном матче баскетбольной Евролиги. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал защитник московской команды Аарон Джексон.

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82. Армейцы выигрывали после третьей четверти и вели в счете "плюс 5" в четвертой, но растеряли преимущество и в результате потерпели поражение. ЦСКА вновь не сумел обыграть "Олимпиакос" на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в "Финалах четырех". До этого "Олимпиакос" побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.

"Надо отдать должное "Олимпиакосу" - они играли великолепно. Включили давление в заключительной четверти, здорово сыграли в концовке и заслужили победу", - сказал Джексон.

"Сейчас мне все пишут сообщения, говорят, чтобы я не расстраивался, ведь провел хороший сезон. Но какое это сейчас имеет значение? Мы все очень сильно расстроены. Матч за третье место для нас ничего не значит, мы же ЦСКА, у нас может быть только одна цель - победа", - отметил игрок.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сыграет с проигравшей командой во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".