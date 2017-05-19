Итудис: баскетболистов ЦСКА в матче с "Олимпиакосом" подвела игра на подборах

СТАМБУЛ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА плохо играли на подборах в полуфинальном матче Евролиги с греческим "Олимпиакосом", что отразилось на результате матча. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82, матч состоялся в Стамбуле. Армейцы выигрывали после третьей четверти, вели в счете "+5" и в четвертой, но затем растеряли преимущество и в итоге потерпели поражение. ЦСКА никогда не обыгрывал "Олимпиакос" в "Финале четырех" Евролиги, потерпев четыре поражения. Клуб из Пирея до этого побеждал красно-синих в полуфиналах Евролиги в 2013 и 2015 годах и в финале в 2012 году.

Всего в полуфинале армейцы сделали 35 подборов, баскетболисты "Олимпиакоса" - 43, но при этом в нападении на счету ЦСКА 10 подборов, в то время как у его соперника - 19.

"Мы плохо сыграли на подборах, особенно в начале матча, когда соперник сделал восемь подборов в нападении. "Олимпиакос" же здорово бросал и подбирал. При этом во второй половине встречи сопернику хорошо удавались трехочковые броски, что сыграло свою роль, - сказал Итудис.

"Мне нечего сказать про историю наших встреч с "Олимпиакосом" в "Финалах четырех". История не играет в баскетбол. Надо говорить о сегодняшнем дне", - отметил греческий специалист. "Да, мы проиграли, но мы верим в себя и остаемся настоящей командой", - подчеркнул он.

На вопрос, был ли у него специальный план, как противостоять защитнику "Олимпиакоса" Вассилису Спанулису, Итудис ответил: "Спанулис - великий игрок, но плохо бросал сегодня для своего уровня (14 очков). И конечно, у нас был план и по Спанулису, и по Эрику Грину, и по другим игрокам "Олимпиакоса".

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".