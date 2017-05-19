Антонов: баскетболистам ЦСКА будет тяжело настроиться на матч за третье место в Евролиге

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА после поражения от греческого "Олимпиакоса" будет тяжело настроиться на матч за третье место в Евролиге сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал форвард ЦСКА Семен Антонов.

ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82, матч состоялся в Стамбуле. Армейцы выигрывали после третьей четверти, вели в счете "+5" и в четвертой, но затем растеряли преимущество и в итоге потерпели поражение. ЦСКА никогда не обыгрывал "Олимпиакос" в "Финале четырех" Евролиги, потерпев четыре поражения. Клуб из Пирея до этого побеждал красно-синих в полуфиналах Евролиги в 2013 и 2015 годах и в финале в 2012 году.

"Нам будет тяжело настраиваться на матч за бронзу. У нас были другие цели и задачи на сезон. Но надо как-то постараться перестроиться, ведь, можно сказать, с матча за третье место начнется наш поход за трофеем Евролиги следующего сезона", - сказал Антонов.

"Нам надо оставаться вместе, принять поражение по- мужски и идти дальше", - добавил игрок.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".