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Антонов: баскетболистам ЦСКА будет тяжело настроиться на матч за третье место в Евролиге

Спорт
19 мая, 21:43 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Форвард армейцев заявил, что команде нужно принять поражение по-мужски и двигаться дальше

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Семен Антонов

Семен Антонов

© Егор Алеев/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА после поражения от греческого "Олимпиакоса" будет тяжело настроиться на матч за третье место в Евролиге сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал форвард ЦСКА Семен Антонов.

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ЦСКА уступил "Олимпиакосу" со счетом 78:82, матч состоялся в Стамбуле. Армейцы выигрывали после третьей четверти, вели в счете "+5" и в четвертой, но затем растеряли преимущество и в итоге потерпели поражение. ЦСКА никогда не обыгрывал "Олимпиакос" в "Финале четырех" Евролиги, потерпев четыре поражения. Клуб из Пирея до этого побеждал красно-синих в полуфиналах Евролиги в 2013 и 2015 годах и в финале в 2012 году.

"Нам будет тяжело настраиваться на матч за бронзу. У нас были другие цели и задачи на сезон. Но надо как-то постараться перестроиться, ведь, можно сказать, с матча за третье место начнется наш поход за трофеем Евролиги следующего сезона", - сказал Антонов.

"Нам надо оставаться вместе, принять поражение по- мужски и идти дальше", - добавил игрок.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".

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