Сферопулос: "Олимпиакосу" было важно не запаниковать, проигрывая ЦСКА 13 очков

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам греческого "Олимпиакоса" было важно не запаниковать в концовке второй четверти полуфинального матча Евролиги с ЦСКА, когда они уступали в счете 13 очков. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос.

"Олимпиакос" обыграл ЦСКА со счетом 78:82, матч состоялся в Стамбуле. В концовке второй четверти российский клуб крупно вел в счете, однако игрокам греческой команды удались два точных трехочковых подряд.

"Это очень важная победа. Было очень важно не запаниковать, когда ЦСКА вел "плюс 13". Это был один из важнейших моментов матча", - сказал Сферопулос.

"Также было важно, что мы вышли на вторую половину матча заряженными и не сдались, когда они снова повели с двузначной разницей. Когда же мы сравняли счет, то играли с холодной головой, понимая, на что способны", - отметил тренер.

"После победы я сказал своим игрокам, чтобы они наслаждались победой над великим клубом", - добавил Сферопулос.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".