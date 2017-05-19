Сферопулос: "Олимпиакосу" было важно не запаниковать, проигрывая ЦСКА 13 очков

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СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам греческого "Олимпиакоса" было важно не запаниковать в концовке второй четверти полуфинального матча Евролиги с ЦСКА, когда они уступали в счете 13 очков. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос.
"Олимпиакос" обыграл ЦСКА со счетом 78:82, матч состоялся в Стамбуле. В концовке второй четверти российский клуб крупно вел в счете, однако игрокам греческой команды удались два точных трехочковых подряд.
"Это очень важная победа. Было очень важно не запаниковать, когда ЦСКА вел "плюс 13". Это был один из важнейших моментов матча", - сказал Сферопулос.
"Также было важно, что мы вышли на вторую половину матча заряженными и не сдались, когда они снова повели с двузначной разницей. Когда же мы сравняли счет, то играли с холодной головой, понимая, на что способны", - отметил тренер.
"После победы я сказал своим игрокам, чтобы они наслаждались победой над великим клубом", - добавил Сферопулос.
ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".