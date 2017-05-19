Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сферопулос: "Олимпиакосу" было важно не запаниковать, проигрывая ЦСКА 13 очков

Спорт
19 мая, 21:49 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Наставник греческого клуба отметил, что его баскетболисты не сдались, даже проигрывая армейцам с двузначной разницей в счете

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам греческого "Олимпиакоса" было важно не запаниковать в концовке второй четверти полуфинального матча Евролиги с ЦСКА, когда они уступали в счете 13 очков. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос.

"Олимпиакос" обыграл ЦСКА со счетом 78:82, матч состоялся в Стамбуле. В концовке второй четверти российский клуб крупно вел в счете, однако игрокам греческой команды удались два точных трехочковых подряд.

Смотрите также
Наставник ЦСКА Димитрис Итудис в матче с "Олимпиакосом"

Итудис: баскетболистов ЦСКА в матче с "Олимпиакосом" подвела игра на подборах

"Это очень важная победа. Было очень важно не запаниковать, когда ЦСКА вел "плюс 13". Это был один из важнейших моментов матча", - сказал Сферопулос.

"Также было важно, что мы вышли на вторую половину матча заряженными и не сдались, когда они снова повели с двузначной разницей. Когда же мы сравняли счет, то играли с холодной головой, понимая, на что способны", - отметил тренер.

"После победы я сказал своим игрокам, чтобы они наслаждались победой над великим клубом", - добавил Сферопулос.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким "Фенербахче" и испанским "Реалом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Мегафону" удалось частично восстановить связь
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Опрос: Instagram хуже других соцсетей сказывается на здоровье молодежи
4
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
5
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Украина запретила перемещение по своей территории грузовых вагонов российских перевозчиков
Темы дня
Загрузка...
Реклама